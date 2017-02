Faça sua doação de sangue antes do Carnaval

Durante o Carnaval há um aumento de solicitação de sangue pelos hospitais. Porém, nesse período a doação diminui, pois muita gente tira os dias de folga para viajar ou fazer outros programas.

O estoque do mês de fevereiro está 50% abaixo do ideal. É por tudo isso que a Pró-Sangue pede para que as pessoas venham doar durante o período pré-carnavalesco.

Mais informações no Alô Pró-Sangue 0800 55 0300.