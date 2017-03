Exercícios físicos podem reduzir risco de morte

A prática regular de atividades físicas é considerada por especialistas uma das melhores formas de prevenção e controle de problemas de saúde, principalmente quando se trata de doenças crônicas, como obesidade e diabetes. Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde e pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mostra um avanço no número de obesos entre os clientes de planos de saúde em território nacional.

Portanto, se movimentar continua sendo a melhor opção para manter a saúde em dia. Para tanto, não é necessário ser um atleta de alta performance para perceber esses benefícios. É o que demonstra um estudo recém-publicado no periódico científico Jama Internal Medicine.

De acordo com o levantamento, aqueles que se exercitam apenas uma vez por semana já conseguem perceber melhora no desempenho cardiovascular e respiratório e na resistência física, além de estarem mais protegidos contra o risco de morte prematura, que foi reduzida em 30%. Esse resultado representa um incentivo a mais para quem gostaria de praticar alguma atividade física, mas não tem tempo ou disposição para adotar um ritmo regular de treinos.

De acordo com especialistas, além do seu papel preventivo, a prática de atividades físicas também apresenta benefícios no controle de doenças crônicas.

Apesar de o diabetes estar diretamente ligado ao risco de doenças vasculares, como infarto cardíaco, AVC, acidente vascular cerebral, e entupimento de artérias, exercício físico, associado a um tratamento adequado, pode até mesmo reverter esse prognóstico.

As atividades também são fundamentais para o controle da obesidade, problema que já afeta milhões de pessoas em todo o mundo e, atualmente, atinge 18% da população brasileira adulta. Apesar de ser constantemente relacionada à estética, a obesidade traz riscos à saúde que vão muito além do espelho.

Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, entre os benefícios oferecidos pela prática de esportes e atividades físicas estão a melhora na aptidão muscular e cardiorrespiratória; melhora da saúde óssea; redução do risco de hipertensão, doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de mama e cólon; redução dos riscos de depressão e auxílio na redução e controle de peso.