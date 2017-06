O empresário e ex-vereador, Mauri Gabrielli, 77 anos, morreu no domingo, 4, em São Paulo, em decorrência de uma hemorragia intracraniana.

O caieirense foi vereador pelo município na década de 1970, eleito com 167 votos, quando o número de eleitores chegava perto dos quatro mil. Durante seu mandato foi presidente da Câmara e participou de ações que deram início ao progresso da cidade.

Ao lado de outros dez vereadores e do então prefeito Padre José César de Oliveira, o ex-parlamentar participou de conquistas importantes para Caieiras, como a prestação de serviço de energia elétrica e água, na qual ele foi diretor do departamento e da construção do hospital e da vinda da antiga Emed para Caieiras. Nossas condolências aos familiares.