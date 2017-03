O corintiano Raimundo César Faustino foi condenado, nesta quinta-feira, a 21 anos de prisão em julgamento pela morte do palmeirense Gilberto Torres Pereira, em 2014. A morte ocorreu após uma briga em Franco da Rocha (SP). Raimundo, também conhecido como Capá, era vereador em Francisco Morato e membro da organizada Gaviões da Fiel. Ele já estava preso desde a época da morte, no presídio de Franco da Rocha.

A briga que resultou na morte de Gilberto Torres Pereira, então com 30 anos, aconteceu na estação de trem de Franco da Rocha, em 17 de agosto de 2014. Naquele dia, o Palmeiras faria clássico contra o São Paulo – o Corinthians tinha jogado um dia antes. O palmeirense foi agredido com pedaços de madeira e morreu quatro dias depois. Capá foi condenado por homicídio qualificado com motivo fútil.

Outros dois corintianos também foram condenados no mesmo caso: Leonardo Gomes dos Santos recebeu 16 anos de prisão; Gentil Chaves Siani levou 18 anos. As defesas vão recorrer das sentenças.

