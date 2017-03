O Brasil é o maior gerador de lixo eletrônico da América Latina. O País é responsável por 36% do descarte de equipamentos, como celulares e televisores. Em 2014 foram produzidos 1,4 milhão de toneladas de lixos eletrônico, de acordo com relatório da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 2017 a situação poderá se agravar, uma vez que o sinal analógico das emissoras de TV será desativado na região metropolitana de São Paulo.

Para minimizar o problema, 16 Etecs, Escolas Técnicas Estaduais, da região metropolitana de São Paulo receberão aparelhos antigos para que sejam descartados corretamente. O sinal analógico termina em 29 de março em todas as cidades da RMSP.

A Etec de Caieiras faz parte das unidades que receberão os aparelhos. A coleta será feita na sexta-feira, 24, das 9 às 17 horas, e no sábado, 25, das 9 às 16 horas. A unidade fica na Rua Ermênio de Oliveira Penteado, nº 30, Portal das Laranjeiras.

Vale lembrar que as TVs de tubo, por exemplo, possuem até quatro quilos de chumbo. E em determinadas quantidades esta substância pode causar danos ao meio ambiente e também às pessoas.

A ação é feita em parceria com Seja Digital, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para digital da televisão aberta no Brasil, e a Abrin, Associação Brasileira de Reciclagem e Inovação.

O objetivo é coletar itens com potencial risco ambiental e também conscientizar sobre o problema do descarte incorreto. A iniciativa também mostra como o lixo eletrônico afeta diversas esferas da sociedade. Outros parcerias, como Eco-Eletro, Instituto GEA e Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, também integram o projeto.