Quem ainda não fez o Imposto de Renda de 2017, pode recorrer a diversas Etecs, Escolas Técnicas, e Fatecs, Faculdades de Tecnologia, estaduais que oferecem consultoria gratuita para auxiliar contribuintes a preparar a declaração. O prazo final para a entrega do documento é 28 de abril.

O atendimento é realizado por estudantes dos cursos técnicos de Administração, Contabilidade e Finanças, sob orientação dos professores. Em algumas unidades é preciso levar um quilo de alimento não perecível para obter a consultoria.

Os interessados devem levar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2016, declaração do ano anterior com recibo de entrega, se houver, número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas, consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros.

Na região, o serviço está sendo oferecido em Mairiporã.

Etec de Mairiporã

Rua Lizeu Odorico Bueno, 693 – Terra Preta

Quando: 24 de abril, das 8 às 12 horas, e 26 de abril, das 20 às 22 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível