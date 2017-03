Estudo afirma que velocidade da internet brasileira está abaixo da média

O relatório State of Internet, feito pela empresa Akamai, aponta que a velocidade média da internet brasileira aumentou para 6,4 Mbps no quarto trimestre de 2016. O crescimento foi de 55% em relação ao período anterior.

Entretanto, conforme pontuou o site ConvergeCom, a velocidade da banda larga brasileira ainda está abaixo da média mundial, que é de 7 Mbps.

No estudo da Akamai, empresa especializada em serviços do tipo CDN, sigla em inglês para Redes de Distribuição de Conteúdo da internet, chegamos ao final de 2016 com a 85ª colocação no mundo.

Nas Américas, o Brasil perde para EUA (14º no ranking global, com 17,2 Mbps), Canadá (24º, com 14,9 Mbps), Chile (60º, com 8,6 Mbps), Uruguai (62º, com 8,3 Mbps) e México (74º, com 7,2 Mbps). O campeão global é a Coreia do Sul, com 26,1 Mbps, mais que o triplo da média.