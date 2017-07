A Estrada do Parnaíba entre os bairros Jardim das Colinas e Aldeia Ivoturucaia, em Franco da Rocha, alvo de matérias do jornal Regional News continua recebendo críticas por quem a utiliza diariamente.

Em maio deste ano, o RN divulgou fotos do local mostrando a situação da via que não reunia condições de receber o tráfego de veículos. Nesta segunda-feira, 17, a reportagem voltou ao local e a questão só piorou.

No local existe uma placa indicando que a estrada recebeu pavimentação asfáltica e o investimento exato foi de R$ 1.221.799,06. No mesmo outdoor é possível observar a informação de término da obra em 7 de outubro de 2016, embora a prefeitura, em resposta ao jornal, insista em dizer que os serviços não foram finalizados, contrariando a divulgação feita por ela mesma nessa placa.

A reclamação das pessoas que utilizam a estrada se deve à promessa da administração municipal do prefeito Kiko Celeguim de que toda a Estrada do Parnaíba receberia asfalto, mas para eles isso não foi cumprido. Uma boa parte da via continua na terra e vários trechos que receberam asfalto, acumulam buracos, alguns deles maiores de que um carro.

“Quando se coloca uma placa com valor investido e data de término da obra entende-se que o serviço tenha sido finalizado. Mas podemos ver que não foi isso que ocorreu, já que a estrada continua em péssimo estado de conservação e não recebeu asfalto em sua totalidade”, disse Denilson Pereira.

Em busca de novos esclarecimentos, a prefeitura foi procurada e alegou problemas no repasse da verba do Governo Federal e que aguarda a regularização dos pagamentos para retomar a obra. Por fim, informou lamentar os transtornos pelo que passam os moradores e reitera seu compromisso em concluí-la o quanto antes.