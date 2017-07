Os constantes problemas estruturais que atingem a Estrada Municipal do Taboão, no bairro Bomtempo, em Franco da Rocha, voltaram a dar sinais de que continuam preocupando quem trafega ou caminha pelo local.

Em 2015, o jornal Regional News publicou duas matérias relatando erosões que atingiam a via e ofereciam risco aos prédios do conjunto habitacional localizados na área.

Na manhã de segunda-feira, 10, a reportagem esteve novamente na via e constatou novos afundamentos no asfalto, além de registrar o abandono de uma área, fora do condomínio, com alguns aparelhos de ginástica danificados e mato alto.

De acordo com os moradores, os problemas na rua nunca foram definitivamente solucionados e eles temem que uma nova erosão atinja a rua. “Não queremos passar por tudo aquilo de novo. Em 2015 a erosão que atingiu a via nos deixou isolados e gerou muitos transtornos. Por isso, queremos que a prefeitura tome novas providências afim de evitar um agravamento”, disse Maurilio Araújo.

Sobre a área que conta com alguns aparelhos de ginástica, os cidadãos pedem o corte do mato e a manutenção do espaço. “Sabemos que a prefeitura alega ser do condomínio a responsabilidade pela conservação. Porém, esse espaço fica fora do conjunto habitacional. Portanto, cabe a municipalidade realizar o serviço. Pagamos impostos para isso. Sem contar que existiu a promessa de se construir uma creche nesse local”, disse Moises Silva.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura foi procurada e informou que realizou manutenção na estrada, com nivelamento e cascalhamento há cerca de 40 dias e que uma equipe da Secretaria da Obras fará uma avaliação do local para programar novos reparos.

Quanto à manutenção da praça, reafirmou que é de responsabilidade do condomínio. Sobre a construção da creche, esclareceu que a escola está em construção, com conclusão prevista para setembro de 2017, no número 864 da Estrada Municipal do Taboão.