A política no Brasil, como sempre, continua rendendo assunto. A cada semana são mais surpresas e novas revelações. Na verdade, o tempo passa, novos assuntos surgem, mas os temas envolvendo os representantes do povo nunca perdem espaços na mídia, normalmente ruins.

A Operação Lava Jato, por exemplo, muito se ouviu falar, ainda se ouve falar e muito se falará até que finalize, se é que será possível desvendar essa ação que mais se parece com um mistério sem fim.

Mas pela primeira vez, e não será a última na operação, o Ministério Público entrou com uma ação inusitada. Desta vez contra um partido político. Os procuradores querem que o PP, Partido Progressista, dez políticos do partido e um assessor devolvam aos cofres públicos mais de R$ 2 bilhões que foram desviados da Petrobras.

Com essa nova determinação, outros nomes devem surgir nesse imbróglio que conta com vários astutos envolvidos. Cada um tenta se esconder como dá, mas antes tarde do que nunca, eles aparecerão. A revelação desses nomes deve ser lembrada por seus eleitores, cúmplices de toda a trama. Afinal, deram poder a um bando de corruptos que enriqueceram com o dinheiro da propina. Depois de eleitos, uma amnésia ataca e o povo continua sofrendo sem atendimento médico, entre outros serviços garantidos por lei e descumpridos à revelia.

O mesmo cidadão que vai às ruas pedir mudança deve se lembrar desses corruptos que lhe viram as costas no dia seguinte à votação para trabalharem em benefício próprio, agora que terão ou manterão o poder nas mãos. Prova disso foi o que ocorreu com a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro que deixou a prisão para cumprir a pena em casa. Adriana Ancelmo é ré na Lava Jato e estava presa há quase quatro meses.

Ela teve a transferência concedida com base na lei que concede o benefício a mães detentas que têm filhos menores de 12 anos. No entanto, tantas outras mães comuns, na mesma situação, não foram beneficiadas. Não até agora, a não ser que a Justiça acate o pedido de uma alma de bom senso chamada Luislinda Valois, ministra dos Direitos Humanos que, em ofício encaminhado à presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, pede que seja estendido o benefício dado à ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro a todas brasileiras em situação semelhante.

Oxalá a Lei valha para todos nesse País de desigualdades e da corrupção. São casos e casos, mas se o direito é de todos, que se faça valer. Esperança hoje e sempre para um povo que erra, é verdade, mas que merece respeito.