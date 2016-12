Especialista dá dicas de economia

Com o ano marcado por uma forte movimentação política e econômica, os brasileiros ainda esperam encerrar 2016 com esperança renovada, olhos no futuro e expectativa na volta do crescimento do Brasil. Embora exista essa esperança, é importante levar em consideração que ainda se

enfrenta um País com alto índice de desemprego, fazendo com que, a cada dia, as famílias fi quem mais endividas.

Nessa época de consumismo acelerado, as pessoas são movidas pelo espírito de mais um ano que se passa. Portanto, cada um, dentro da sua realidade, precisa ficar atento aos gastos. O especialista em educação financeira, Uesley Lima, dá algumas dicas importantes para terminar 2016 sem contrair dívidas para 2017.

De acordo com o profissional, o melhor presente é estar com pessoas que amamos, então deve-se focar em lembranças e não em comprar coisas

caras. “Antes de sair de casa, tenha uma lista das compras a serem feitas para fugir de gastos impulsivos, também evite de levar as crianças para este momento”, disse Uesley.

O especialista também sugere que as aquisições sejam feitas à vista e que o consumidor deva negociar os preços. “Evite compras parceladas e

adquira presentes que caibam no seu orçamento. Pesquise e compare os preços. Após o Natal, os valores tendem a cair, oportunidade boa para

comprar aquilo que não é essencial para as festividades natalinas e de virada de ano”, explicou.

Para os benefícios do final de ano, como o 13° salário, Uesley orienta que o melhor é guardar para conseguir quitar as principais dívidas de

início de ano, como o IPVA e as despesas escolares. “Aproveite para rever o orçamento e analisar formas de ter mais dinheiro em 2017. Portanto,

reúna a família e comemore sem grandes gastos”, finalizou o especialista em educação financeira.