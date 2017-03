A situação dos moradores da Rua Maria Margarete da Cruz, no Jardim Marcelino, em Caieiras, está complicada devido a um esgoto que corre a céu aberto pela via. A quantidade de água fétida é tão grande que um lago se formou no terreno que recebe esse conteúdo há pelo menos dois meses.

A questão reclamada pelos cidadãos ganha maior repercussão em razão dessa área estar próxima a um NEC, Núcleo de Ensino de Caieiras, e do posto de saúde do bairro.

Segundo Mauricio Gomes, a população do Jardim Marcelino foi esquecida pelos atuais governantes. “Estamos sofrendo com esse cheiro horrível que paira sobre nossas casas. A situação pode ser vista por qualquer um que passa pela rua. Não é possível que a prefeitura não tenha tomado conhecimento ainda desse problema. Precisamos de uma intervenção urgente”, disse.

Já Claudia Silva alertou para a questão de saúde pública. “Esse esgoto está vazando há meses. Até um lago se formou nesse terreno. Isso é uma questão de saúde pública, mas ninguém toma providências. Estão esperando alguma criança pegar uma doença para depois fazerem alguma coisa. Vergonhosa essa situação”, falou.

André Santos chamou a atenção para o fato desse mar de esgoto estar perto de uma escola e uma UBS. “Lamentável. O cheiro forte chega na escola, no posto de saúde e nos imóveis. Estamos sem amparo algum das autoridades”, lamentou.

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News procurou a Sabesp e a prefeitura. A companhia de abastecimento informou que a rua não é dotada de infraestrutura de saneamento para coleta de esgoto e que essa água servida está sendo despejada pelas residências das rua acima diretamente no terreno. A nota esclarece ainda que a Rua Maria Margarete da Cruz e imediações serão atendidas futuramente pelo Sistema de Esgotamento Sanitário Caieiras, cujas obras estão em fase final de execução.

A administração municipal explicou que está ciente do referido vazamento, que ocorreu em virtude do rompimento de uma tubulação, e já está tomando as providências necessárias para a execução da obra.