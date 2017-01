Escultura feita em praça de Perus não agradou

Em maio deste ano, o jornal Regional News divulgou uma matéria mostrando a insatisfação dos cidadãos e comerciantes com a reforma e revitalização da Praça Luis Neri, em Perus, São Paulo. Na ocasião, as obras estavam paralisadas e as pessoas tentavam entender o que seria feito no espaço, que contou com investimento de R$ 350 mil.

No domingo, 25, foi confeccionada uma moldura com o desenho de uma “Maria fumaça” no local que não agradou a maioria, gerando várias reclamações. Para a realização do serviço, a Avenida Silvio de Campos foi interditada, causando mais irritação ainda nos cidadãos.

Considerando valor que foi gasto para a realização dessa obra, as pessoas entendem que a verba poderia ter sido destinada para áreas mais precárias do bairro. “Podemos dizer que isso é um desperdício de dinheiro. O bairro necessitando de várias melhorias e eles fazem um serviço desse. Não podemos aceitar”, disse Silvana Guimarães.

Uma comerciante das proximidades, que preferiu não se identificar, também relatou sua insatisfação com a obra. “É uma bela praça e poderiam ter aproveitado esse espaço de outra maneira. Ficou horrível. Sem contar que para fazer isso interditaram a avenida gerando um transtorno enorme”, falou.

De acordo com a maioria das pessoas que foi ouvida pela reportagem, essa verba poderia ter sido aplicada em saúde e segurança. “Uma obra desnecessária. Um posto de saúde ou um posto policial seriam bem mais interessantes”, apontou Daniel Almeida.

Em busca de esclarecimentos, o jornal Regional News entrou em contato com a subprefeitura de Perus, mas até o fechamento da edição nenhuma resposta foi encaminhada à redação.