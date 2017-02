Erosões destruíram calçadas e oferecem perigo em Caieiras

Duas calçadas muito utilizadas pelos cidadãos para caminhada e passagem de ida e volta de casa para o trabalho e vice-versa foram destruídas devido a erosões. Nos dois locais que ficam em Caieiras o acesso está prejudicado e oferecendo riscos.

Um dos problemas ocorreu na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, altura do km 39, no Vera Tereza. De acordo com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, a erosão foi ocasionada pelo encharcamento do solo durante o aumento do fluxo d’água que corre próximo ao local e com o resultado das fortes chuvas.

Devido a esse fato, os transeuntes estão sendo obrigados a passar pela rodovia, correndo risco de atropelamentos. Segundo os cidadãos, fazem duas semanas que isso ocorreu e segue sem providências. “Estamos falando de uma rodovia. As pessoas estão entrando na pista para conseguir passar pelo buraco que se abriu na calçada”, disse Maria Luiza.

Como providência o DER informou que o local foi sinalizado para a segurança dos usuários, e estudos técnicos já foram realizados para reparos e reconstrução da calçada. O órgão esclareceu ainda que aguarda parecer da Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, autorizando a alteração do fluxo d’água para iníciar às obras. A expectativa é que os serviços comecem em 15 dias.

A Agência Ambiental da Cetesb, unidade Santana, explicou que foi informada na terça-feira, 14, da ocorrência e a encaminhou no dia 15 ao representante do DER, que em conformidade da Lei Federal 12.651/2012 é dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

Desta forma, as obras de adequação da Rodovia podem ser realizadas, tendo sido requerido do DER a apresentação posterior de relatório contendo detalhamento das intervenções executadas junto à Cetesb.

Já nas proximidades do Morro Grande, o caso foi registrado na calçada da Avenida Olindo Dártora. Parte do passeio desmoronou devido uma erosão promovida pelo terreno pertencente a Companhia Melhoramentos. Também no local, a situação representa perigo aos transeuntes. “Além do risco de pessoas caírem nesse buraco, veículos também podem ser atingidos, já que a cratera podem alcançar a rua, se nada for feito rapidamente”, falou Ralf Castro.

A Companhia Melhoramentos de São Paulo foi procurada e informou que enviou equipes ao local para averiguar o problema, constatando que a erosão se deu em trecho de propriedade da empresa onde houve desapropriação de parte de suas terras pela prefeitura de Caieiras para implementação da via em questão afetada, rua esta implementada sem sistema de captação de águas pluviais. Assim, na intenção de empenhar melhores esforços para a rápida resolução do problema, a Companhia Melhoramentos está tratando e alinhando com a administração pública as alternativas para correção da erosão, bem como a apuração de responsabilidades.

A prefeitura de Caieiras esclareceu que está ciente do ocorrido e tomará as medidas necessárias para a execução do serviço.