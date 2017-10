A equipe de ginástica estética de grupo da Secretaria Municipal de Esportes de Francisco Morato, que representou o Brasil no Pan-americano da modalidade realizado na cidade de Mérida, no México, retornou para a cidade com o título de campeã na categoria júnior misto. É o primeiro título Pan-americano da história do município.

Além deste título, a categoria de 12 a 14 anos conquistou o vice-campeonato Pan-Americano, a equipe de 10 a 12 anos ficou na 4º colocação, e a equipe adulta ficou em 5º lugar na classificação geral.

O Brasil ficou em terceiro lugar, atrás do México que foi o país-sede e do Canadá que é o país do famoso Cirque du Soleil.

Fonte: Assessoria de Imprensa