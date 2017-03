Entulho jogado em via durante a noite revolta cidadãos em Perus

O descarte de entulho de forma ilegal Rua Ana Maria Franco Laranjeira, em Perus, São Paulo, tem deixado os moradores e comerciantes do local revoltados.

De acordo com uma cidadã, a prática descarada ocorre normalmente a noite e esse último despejo de restos de construção civil ocupou grande parte da via. “Só um veículo por vez passa nesse trecho devido ao entulho que foi jogado na rua de forma irregular. Não sabemos quem está fazendo isso, mas queremos a limpeza e mais fiscalização por parte da regional do bairro”, falou.

Em nota, a assessoria de imprensa da prefeitura Regional Perus, informou que por diversas vezes já foi feita a limpeza desse local, mas que dessa vez o montante foi muito maior. Esclareceu ainda que será feita a programação para retirada do material para esse final de semana, podendo ocorrer na sexta-feira, 10 ou sábado, 11.

A Regional explicou também que a fiscalização, para esse tipo de descarte noturno, geralmente, é feito pela GCM ambiental, que tem a prerrogativa de multar e apreender o caminhão. O ato é considerado crime ambiental e não há fiança.