A Casa Natura Musical recebe no sábado, 12, a apresentações do show “Encontro das gerações do folk rock rural” com os artistas Tuia, Guarabyra Tavito e Ricardo Vignini.

O evento traz grandes canções dos artistas e clássicos que serão tocados com uma roupagem especial, mais intimista, mostrando a qualidade da grande obra dos artistas, tais como “Casa no Campo”, “Rua Ramalhete” (Tavito), “Sobradinho”, “Espanhola” (Sá e Guarabyra), “O Céu”, “Pote Azul” (Tuia) e também duetos como “Flor” com Tuia e Guarabyra, “Vermelho Coração” com Tuia e Tavito. Ricardo Vignini traz músicas como “Topada” de seu repertório instrumental de viola.

Tavito, Zé Rodrix, Sá e Guarabyra foram um dos precursores do estilo Folk Rock Rural no Brasil na década de 70, um movimento pioneiro que uniu o folk e o rock com sons regionais nacionais, marcando presença ao longo do tempo nas vozes de Renato Teixeira, Zé Geraldo, entre outros… e continua forte no cenário musical atual, com novos expoentes como Tuia e Ricardo Vignini, que dão continuidade ao legado desse estilo.

Serviço

Data: 12/08/2017 – Sábado

Local: Casa Natura Musical

Endereço: Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros

Horário: 22h

Abertura dos portões: 20h30

Classificação etária: 12 anos. Menores entram acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Preços: R$ 60,00 a R$ 260,00