Com o intuito de fomentar o empreendedorismo local, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e de Emprego de Caieiras, em parceria com o Sebrae, trará novamente o Sebrae Móvel para a cidade nesta terça-feira, 27.

O veículo está no estacionamento da subprefeitura de Laranjeiras, que fica na altura do nº. 400 da Avenida Paulicéia. O horário de atendimento em todos os dias será das 14 às 18 horas.

O Sebrae Móvel é um escritório itinerante que leva informação para quem quer abrir uma empresa, melhorar a gestão empresarial ou sair da informalidade e conta com agentes do Sebrae-SP que orientam os interessados sobre temas como planejamento empresarial, questões financeiras, métodos para o melhoramento do fluxo de caixa, formas de divulgação da empresa e procedimentos para formalização.

No escritório itinerante também estão disponíveis a agenda de cursos, palestras e consultorias da entidade.