Emerson Leal (BA), Julia Bosco (RJ) e Gustavo Macacko (ES) coroam o projeto ‘Três Quartos’ com lançamento de EP e show no Teatro Viradalata no dia 16/08.

“Em três quartos cabe a gente, tem um de cada jeito/ Três memórias que marcaram lugar no mesmo peito/ Cada parte que se toca provoca o corpo inteiro/ E o mundo inteiro” – Com esses versos, Emerson Leal, Julia Bosco e Gustavo Macacko sintetizam a ideia de seu novo projeto intitulado ‘Três Quartos’: confluir e somar experiências, ideias e sons.

O atual trabalho desses três artistas, cujas carreiras individuais já́ se cruzaram em vários momentos de parcerias e colaborações, agora se volta para a integração de seus universos coletivamente. Uma fração de cada, para um todo plural.

O show traz composições inéditas, criadas especialmente para este projeto, além de releituras de canções de seus repertórios solo, e de outros compositores, que contemplam e alcançam o espírito e a concepção do ideal artístico do Três Quartos.

O formato acústico valoriza a canção, ao mesmo tempo em que convida à união: do público, cantores, instrumentistas, poetas, autores. Por isso, a concepção do show Três Quartos sempre traz ao menos um convidado ao lado do trio no palco. A proposta é justamente a de chegar mais perto de quem estiver com ouvidos e corações abertos, para se aventurar conosco nessa jornada musical.

Perto o bastante para que sejam parte fundamental e complementar dessa conjunção astral, musical e de existência.

O acaso já chamou. Quem quiser, pode vir!

Serviço

Local: Teatro Viradalata

Endereço: Rua Apinajés, 1387 – Sumaré, São Paulo – SP

Data: 16 de agosto de 2017

Horário de início do show: 21 horas

Horário de abertura da casa: 20h30

Classificação Etária: 12 anos

Preços: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Pontos de venda: Bilheteria no local e através do site www.ingressorápido.com.br