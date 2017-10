Nelson de Souza Lima

Apesar de morto há 40 anos, Elvis Presley está mais vivo que nunca. Sua música atravessa décadas, sendo um dos artistas que mais faturam no planeta. Para se ter uma ideia desse fenômeno basta dizer que em 2016 os herdeiros do Rei do Rock receberam uma bolada de US$ 27 milhões, R$ 85,7 milhões, somente em vendas de álbuns e com a visitação à Graceland, a casa do cantor em Memphis, EUA, que recebe milhares de turistas todos os anos.

São incontáveis os fãs que o homenageiam buscando imitá-lo e assim mostrar sua obra as novas gerações. Entre aqueles que tentam chegar próximo dos trejeitos e talento do astro americano, claro nunca igualável, está o inglês Ben Portsmouth. Muito mais que ser um clone de The Pelvis, o britânico incorpora de maneira bastante convincente o Rei do Rock, sendo considerado um dos melhores do mundo. A semelhança física e o timbre de voz são impactantes dando a impressão de que o próprio Elvis está no palco.

Ben Portsmouth vem com frequência ao Brasil, sendo que no próximo 19 de outubro fará sua sétima apresentação em nosso País. Acompanhado da The Taking Care Elvis Band, o inglês mostrará no Teatro Opus, do Shopping Villa-Lobos, o espetáculo Elvis, The King Is Back. Em aproximadamente duas horas, Ben Portsmouth interpretará os maiores sucessos do Rei do Rock, entre eles, “Jailhouse rock”, “All shook up”, “Love me tender”, “It’s now or never”, “Bridge over troubled water”, “Kiss me quick”, “Suspicious mind”, “Always on my mind” e “Surrender”.

Desde 2006 na estrada e levando seu show para várias partes do mundo, Portsmouth teve, dentre várias premiações, o privilégio de vencer o Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, realizado em Menphis. Nesse que é considerado o maior encontro mundial de fãs do Rei o inglês desbancou artistas de vários países. Uma honra que só cabe a quem tem talento e o DNA de Elvis Presley nas veias. Recomendo muito este show.

Serviço

Elvis, The King Is Back com Ben Portsmouth

Data: 19 de outubro, às 21 horas

Local: Teatro Opus do Shopping Villa-Lobos – Avenida das Nações Unidas, n.º 4.777, Alto de Pinheiros

Classificação: 12 anos

Ingressos: de R$ 80,00 a R$ 110,00

www.teatroopus.com.br