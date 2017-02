Elektro realizará troca de lâmpadas para clientes de Franco da Rocha

Na próxima quinta-feira, 23, a Elektro promove, em Franco da Rocha, a troca de mais de 13 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes, por lâmpadas de LED que são mais econômicas e eficientes. Ao todo, serão beneficiadas mais de 2.700 clientes, classificados como residenciais e com direito à tarifa social na concessionária. Os contemplados devem retirar os kits nos endereços previamente indicados.

As famílias beneficiadas perceberão uma considerável redução no consumo e no valor da conta de energia elétrica. As lâmpadas de LED apresentam uma economia de aproximadamente 80% e duram até seis vezes mais que as lâmpadas incandescentes.

A troca de lâmpadas comuns por econômicas faz parte do Programa de Eficientização Energética da Elektro. Conforme determinado pela Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, a concessionária investe anualmente parte de sua receita operacional líquida em projetos de Eficiência Energética para promover o uso consciente de energia elétrica nas comunidades onde atua.

Serviço

Doação de Lâmpadas – Franco da Rocha

Data da Entrega: 23/2

Horário: 09 às 16h

Ponto 1:

CRAS I – MONTE VERDE – Estrada Manoel de Jesus nº95 – Vila Palmares

Ponto 2:

CRAS II – LAGO AZUL – Rua Oxoró nº 165 – Lago Azul

Ponto 3:

CRAS III – JARDIM LUCIANA – Avenida Pacaembu nº 11 – Jardim Luciana

Ponto 4:

CRAS IV – VILA BAZÚ – Rua Paoli nº 15 – Vila Bazú