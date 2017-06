Quem estiver interessado em trabalhar nas escolas da Rede Estadual pode participar do concurso público para o cargo de Diretor de Escola. São 1.878 vagas disponíveis. O período de cadastro começa no próximo dia 3 e segue até 17 de julho.

As inscrições são online e devem ser feitas no site do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do concurso. O valor da taxa é de R$ 82,73. São 1.784 vagas para ampla concorrência e 94 para candidatos com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas e o salário inicial é de R$ 3.834.

A prova será aplicada em 3 de setembro. A partir deste certame, a Secretaria da Educação estabelece mudanças durante o período probatório dos ingressantes, incluindo curso de formação obrigatório e avaliação do desempenho.

O concurso é dividido em duas fases: prova objetiva (composta por 70 questões múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos de diretores de escolas) e análise de títulos e experiência profissional. Podem concorrer profissionais com tempo mínimo de oito anos no exercício do magistério e com diplomas de licenciatura plena de Pedagogia e/ou pós-graduação na área de Educação.

Avaliação de desempenho

O estágio probatório para diretor de escola tem duração de três anos. Durante o período, os ingressantes deverão também participar do Curso Específico de Formação ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo (Efap). O programa tem carga horária de 360 horas e é voltado às habilidades de gestão.

Também estão previstas avaliações anuais sobre comprometimento com as ações da Secretaria e a comunidade escolar, responsabilidade, produtividade, assiduidade e disciplina. O diretor cujo desempenho for considerado insatisfatório poderá perder o cargo.