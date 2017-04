A Guarda Civil Metropolitana apreendeu um menor que estava comercializando drogas no Morro Doce, em Perus, São Paulo. A ocorrência foi registrada em 6 de abril.

De acordo com o GCM, um viatura realizava patrulha pela Praça da Cultura que faz fundo com a Emef Remo Rinaldi, quando avistaram três pessoas em atitudes suspeitas.

Com a aproximação da guarnição, os elemento saíram correndo, mas a equipe consegui deter um menor que fazia parte do bando. Com ele foi encontrado uma sacola com 19 pinos de cocaína, 42 trouxinhas de maconha, 35 pedras de crack e R$ 35 reais em especie.

O menor foi encaminhado ao 46º DP de Perus. A equipe que participou da ocorrência foi a do encarregado subinspetor Moreira e o Comandante Alexandre.