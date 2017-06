Nas últimas semanas, a Pró-Sangue vem registrando queda gradativa da coleta de sangue. Por conta disso, as reservas encontram-se em situação bem crítica. O estoque da Fundação está abaixo do patamar desejado.

Atualmente, alguns tipos encontram-se em situação bem delicada. Os sangues O+, O-, A+ e A- estão críticos, ou seja, em condições de abastecer os hospitais por apenas alguns dias.

Vale lembrar que a Pró-Sangue fornece sangue para mais de 100 instituições de saúde da rede pública do Governo do Estado de São Paulo.

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente.

O posto Clínicas fica na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, a 200 metros da estação Clínicas do Metrô.

A unidade atende das 7 às 18 horas de segunda a sexta; das 8 às 17 horas nos sábados, feriados e pontes; e das 8 às 13 horas, nos 1º e 3º domingos de cada mês.

Para horário de funcionamento dos demais postos de coleta acesse: www.prosangue.sp.gov.br/doacao/Enderecos.aspx. Mais informações no Alô Pró-Sangue 0800 55 0300.