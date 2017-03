Nelson de Souza Lima

Dionne Warwick, uma das maiores vozes da história, faz apresentação única no Espaço das Américas, em São Paulo, em 23 de março. Dois mil e dezessete marca os 56 anos de carreira da norte-americana, ganhadora de inúmeros prêmios e intérprete de canções que atravessaram décadas. Tendo vendido mais de cem milhões de discos em todo o planeta, a cantora emplacou nos anos 1970 dezoito singles consecutivos no topo da parada americana. Um dos momentos marcantes de sua trajetória ocorreu em 1968 quando cantou para a rainha Elizabeth em um Command Performance Real, se tornando a primeira artista solo afro-americana a se apresentar para a monarca britânica.

Apesar de ser um dos nomes mais importantes do R&B, Dionne Warwick já trabalhou com artistas de estilos distintos, como o cantor country Billy Ray Cyrus, e o ícone da música pop Cyndi Lauper. Outros artistas com que já realizou parcerias são Alicia Keys, Ne-Yo, Jamie Foxx e Ceelo Green. Em 1985, ao lado de Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder, gravou a marcante “That’s what friends are for”. A canção escrita por Burt Bacharach foi sucesso mundial e as vendas arrecadaram fundos para custear pesquisas de descoberta da cura da aids, em apoio da Amfar, organização que a cantora apoia até hoje.

Ganhadora de vários prêmios Grammy, Dionne foi introduzida ao Grammy Museu, em Los Angeles, evento realizado em março de 2012. No repertório não devem faltar “I’ll never fall in love again”, “Reach out for me”, “Alfie” e “Say a little prayer”.

Serviço

Dionne Warwick

Data: 23 de março, às 22 horas

Local: Espaço das Américas –

Rua Tagipurus, nº 795,

Barra Funda, São Paulo

Inf: www.poladian.com.br