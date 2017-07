Em 7 de julho, a Festa NOVA Samba apresenta Diogo Nogueira no Tom Brasil que traz seus maiores sucessos, além de músicas do seu DVD, Alma Brasileira.

No repertório estarão sucessos de Diogo Nogueira, como sua atual música “Pé na Areia”, que está entre as três mais pedidas nas rádios de São Paulo, além de “Deixa eu te amar”, “Malandro é Malandro e Mané é Mané”, entre outras. Algumas canções fazem parte do seu novo trabalho, Alma Brasileira, o quarto DVD da carreira de Diogo Nogueira, que foi gravado no Vivo Rio, em maio de 2016, como uma grande homenagem ao samba e à música popular brasileira, reverenciando artistas que ajudaram na sua formação musical.

A noite começa com show de abertura da Paula Lima e na sequência Diogo Nogueira apresentada sucessos como “Pé na Areia”, “Porta Voz da Alegria”, “Alma Boêmia”, “Clareou” e a inédita “Tim Tim por Tim Tim”, música que está na novela das 9 “A Força do Querer, além dos clássicos de Djavan (“Flor de Lis”, “Avião”, “Fato Consumado” e “Beiral”, Cazuza “Codinome Beija Flor”, Gonzaguinha “Sangrando”, Milton Nascimento “Beijo Partido” e “Travessia”, Tim Maia “Descobridor dos Sete Mares”, Zeca Pagodinho “Cabô meu pai”, “Uma prova de amor” e “Quando a gira, girou”, e de seu pai João Nogueira “Nó na Madeira”, escolhidas para relembrar as referências musicais de Diogo.

Serviço:

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Data: 07/07/2016, a partir das 21 horas

Horário de abertura da casa: 2 horas antes do espetáculo

Censura: 14 anos