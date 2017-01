Dia Nacional do Fusca será celebrado com evento em São Bernardo

O São Bernardo Plaza Shopping, em parceria com o Fusca Clube Brasil, organiza mais um encontro especial de colecionadores e apaixonados por um dos modelos automotivos mais queridos do país. O Dia Nacional do Fusca será celebrado no dia 22 de Janeiro, no estacionamento do empreendimento a partir das 10h. Essa já é a 4ª edição do evento, que espera reunir em 2017 mais de 1.500 veículos e será aberto a toda a família, incluindo os pets, que serão muito bem-vindos tanto na parte externa quanto nos corredores do empreendimento.

O shopping homenageia mais uma vez este grande símbolo da cidade de São Bernardo do Campo, onde nasceram os primeiros fuscas produzidas no país, na fábrica da Volkswagen instalada na cidade a menos de 1,5km da área que hoje abriga o São Bernardo Plaza. Para complementar a celebração, a partir do dia 12 de Janeiro, modelos do carro já ficarão expostos pelos corredores do centro de compras com informações e história de cada um.

“Ficamos honrados em sediar mais uma vez este evento tão especial para a região! O Dia Nacional do Fusca é celebrado em todo o país, mas realizar essa grande festa na “cidade natal” do modelo tem um gostinho ainda mais especial. Estamos criando um evento único para maravilhar nossos clientes”, comenta Leila Dada, superintendente do shopping.

A celebração contará também com outro marco da cidade: a presença do Bar do Bolinho, que conta com uma unidade no São Bernardo Plaza desde 2012, mas já carrega uma tradição de quase 50 anos de atuação na cidade, tendo iniciado suas atividades em 1.968. Apresentação com banda e barracas vendendo artigos especiais do universo automotivo e antigomobilista, como autopeças, miniaturas e souvenirs em geral também estarão presentes.

Expositores e clientes que doarem 2kg de alimentos não perecíveis ganham gratuidade no estacionamento para aproveitar o evento. Todo o material arrecadado será doado a ONGs que prestam auxílio à população carente de São Bernardo do Campo.

Neste dia em especial, a atração infantil do shopping, Mar de Bolinhas Toy Story, abrirá mais cedo para garantir a diversão dos pequenos.