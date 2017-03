A previsão da ONU, Organização das Nações Unidas, é que, até 2030, a demanda por água no mundo aumente em 50%. Ao mesmo tempo, mais de 80% do esgoto produzido pelas pessoas volta à natureza sem ser tratado.

Diante desse cenário, neste Dia Mundial da Água, lembrado hoje, 22, a organização mobiliza governos, setor privado e sociedade civil contra o desperdício, por melhoria nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto e pelo reaproveitamento máximo das águas residuais urbanas.

Na avaliação do coordenador de Implementação de Projetos Indutores da Agência Nacional de Águas, ANA, Devanir Garcia dos Santos, para o Brasil, é essencial discutir o reúso da água já que o recurso, apesar de abundante, não é distribuído uniformemente em todas as regiões do país.

Segundo ele, além de atender às necessidades por água limpa, o reúso também significa o tratamento de esgotos e dos efluentes domésticos.

No Brasil, os ministérios do Planejamento e do Meio Ambiente irão aproveitar a data para a divulgação de novas tecnologias.

Em São Paulo, a Sabesp, anunciou a criação do programa Água Legal, cujo objetivo é evitar a perda de 3,3 bilhões de litros em ligações clandestinas. Cerca de 600 mil pessoas serão beneficiadas. O investimento é de R$ 162 milhões até 2018.

Nesta quarta-feira, 22, será realizada a VI Megaoperação de Limpeza do Reservatório Juqueri/Paiva Castro, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo . O evento tem por objetivo fiscalizar, monitorar e retirar resíduos descartados de forma irregular na represa dentro dos limites da Unidade de Conservação de Proteção Integral. A ação contará com a presença de importantes nomes da gastronomia.