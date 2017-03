Dia da Mulher, uma homenagem mais do que merecida

A rotina da mulher é um grande quebra-cabeça com uma quantidade incrível de peças. E encontrar tempo, disposição e flexibilidade para conciliar e executar todas as suas responsabilidades não é uma tarefa fácil. Cuidar da casa, dar atenção aos filhos, dedicar-se ao marido, investir em uma carreira de sucesso, manter-se bonita e atraente… Realizar essas e outras atividades é um constante desafio. Porém, é um desafio que ela consegue superar, dia após dia, e com brilhantismo.

Acorda cedo, faz ginástica, se arruma, acompanha a lição de casa das crianças, leva a turminha para a escola, faz supermercado, corre para o trabalho, prepara um jantar romântico para o maridão… Ufa! Só mesmo alguém com muita energia, criatividade e um coração imenso consegue cumprir uma agenda tão agitada.

Filha, esposa, mãe, profissional e amiga, ela desempenha todos esses papéis ao mesmo tempo e está sempre fazendo a diferença.

Em situações de conflito, seu equilíbrio e bom senso trazem harmonia e paz. Diante das inseguranças, sua delicadeza traz conforto e serenidade. Quando um problema parece insuperável, sua inteligência conduz à solução. Seu poder de sedução e encantamento pode transformar o mundo, e para melhor. Por essas e tantas outras qualidades, a mulher merece ser homenageada, reconhecida e valorizada todos os dias. Afinal, com sua vitalidade, graça e poder, ela traduz em atitudes o verdadeiro significado da palavra amor.

Fonte: portalvital