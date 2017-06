Mais de 30 animais, entre cães e gatos, estão abandonados em um imóvel, também sem ocupação, no Jardim Marcelino, em Caieiras. A situação vem gerando insatisfação aos vizinhos e em pessoas que tentam de alguma forma ajudar, mas não contam com o apoio das autoridades e órgãos municipais.

Segundo Fabiola Martinho, que de forma voluntária tenta minimizar a questão, muito desses bichos estão trancados sem água e comida há semanas. “Eles eram de uma pessoa que pegava esses animais e levava para a casa. Porém, por uma ordem judicial ela foi despejada e como a cidade não conta com um serviço de retirada desses bichos eles estão lá morrendo e passando necessidades”, disse.

Ainda de acordo com Fabiola, uma parte deles foi resgatado por grupos de proteção animal da cidade, porém uns 30 ainda ocupam o imóvel. “Segundo relatos de vizinhos muitos estão trancados dentro da casa. Já acionei a prefeitura, Vigilância Sanitária, mas nada foi feito até o momento. A questão é cruel e ninguém faz nada”, falou.

O resgate citado por Fabiola foi feito pelo pessoal da Soprac, Sociedade Protetora dos Animais de Caieiras. Rita de Cassia Andrade que representa a entidade explicou que o resgate começou em 19 de maio. “Tivemos de utilizar máscaras para fazer o resgate devido ao mau cheiro de urina e fezes. Estavam na casa cerca de 80 gatos, cinco cães um papagaio. Recolhemos 60 felinos e os cachorros foram doados junto com outros dez bichanos. Porém, atualmente estamos pagando aluguel no valor de R$ 400,00 e uma despesa semanal de R$ 200,00, pois usamos 40 quilos de ração. Por isso, estamos aceitando doações”, pediu Rita.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Caieiras foi procurada e informou que de acordo com as Leis 3280/2002, 3717/2005 4750/2015 não há legislação municipal para o acolhimento de animais domiciliares, estando, portanto, impossibilitada de interferir no referido caso, vez que a responsabilidade sobre animais domésticos é de seus tutores.