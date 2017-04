Devido ao feriado de Páscoa, o Poupatempo e as unidades do Detran.SP, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, em todo o Estado estarão fechadas nesta sexta-feira, 14, e no sábado, 15. O Disque Detran.SP também não prestarão atendimento nessas datas. Em ambos órgãos, o atendimento à população retorna na segunda-feira, 17, no horário normal.

No caso do Detran, o departamento oferece 27 serviços online em seu portal www.detran.sp.gov.br. Na página, o cidadão pode fazer pedidos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação, como 2ª via e CNH definitiva, veículos, pesquisa de débitos, restrições e infrações, consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade, entre outros. Para ter acesso é preciso fazer um cadastro e criar login e senha de entrada pessoal.

Em Caieiras, o Poupatempo que conta com serviços do Detran.SP está localizado na Rua Ambrosina Carmo Buonaguide, nº 394, Centro.