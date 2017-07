Um detento que prestava serviço na Escola Albino Fiore, no Jardim Esperança, foi capturado pela Guarda Municipal de Caieiras, nesta sexta-feira, 21, próximo ao Velódromo Municipal, no Jardim São Francisco.

De acordo com os guardas, o indivíduo fugiu da escola, agrediu um homem que foi internado com suspeita de traumatismo craniano e ameaçou três agentes do Corpo de Bombeiros que atendiam uma ocorrência nas proximidades da pista de ciclismo.

Os guardas suspeitam que ele tenha feito o uso de drogas razão que o deixou agressivo partindo para cima de pessoas que estavam nas proximidades do Velódromo.

Com a chegada da GCM, o detendo partiu para cima dos agentes e acabou sendo imobilizado. Ele ainda danificou a viatura. A ocorrência está sendo apresentada na Delegacia de Polícia de Caieiras.

Confira o vídeo do preso sendo imobilizado pela Guarda Municipal: