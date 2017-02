Destruction lança nova avalanche sonora

Nelson de Souza Lima

Considerado um dos maiores nomes do trash metal mundial, os alemães do Destruction lançaram novo álbum em 2016. Under Attack, Voice Music, é o décimo quarto disco do trio liderado pelo baixista/vocalista Marcel Schirmer. Completam a banda o guitarrista Mike Sifringer e o batera Wawrzyniec ‘Vaaver’ Dramowicz. Referência para qualquer fã de música extrema, o Destruction surgiu em 1982 na pequena cidade de Weil am Rhein e nesses quase 40 anos lançou discos emblemáticos, como Sentence of Death, Infernal Overkill, Eternal Devastation e Release from Agony.

Produzido pela própria banda, Under Attack traz todos os ingredientes da música pesada: riffs endiabrados, bateria rápida, baixo martelado e vocais guturais saídos das profundezas do inferno. As letras falam das mazelas impostas por uma sociedade desigual. Nas dez faixas, que alternam altos e baixos, estão presentes temas atuais e caóticos. “Second to none” explora a questão do cyberbullying, violência praticada contra pessoas por meio das redes sociais ou outras tecnologias similares, constituindo crime. A letra diz: “Seu grito é por atenção/Poderia se sentir irado/Mas sua pena real/É sua prisão online”.

Vale a pena também ouvir a faixa título que expõe a brutalidade de um sistema falho e decadente. Tanto “Second to none”, quanto “Under attack” renderam ótimos clipes que estão disponíveis no Youtube. Juntos, os vídeos já tiveram mais de 450 mil visualizações. Outros destaques são: “Stand up for what you deliver”, “Conductor of the void”, “Elegant pigs” e “Generation nevermore”.