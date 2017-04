O tempo semafórico que apresentou problemas de programação nos equipamentos que ficam na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na região de Perus, em São Paulo, e foi reclamado por alguns motoristas que utilizam a via, foi reajustado na segunda-feira, 3, segundo a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego.

A situação vinha gerando alguns transtornos aos condutores que perceberam a questão e encaminharam a reclamação aos jornal Regional News, depois de esgotar as tentativas de solução junto aos órgão competentes.

Segundo Marco Aurélio Moço, por volta das 18 horas, os semáforos ficavam muito mais tempo permitindo a passagem para quem trafega sentido São Paulo-Caieiras, quando deveria ser ao contrário por concentrar o maior fluxo de veículos. “Nesse horário, o congestionamento chegava ao trevo de Laranjeiras, Caieiras, demorando cerca de 25 minutos até o trevo de Perus. Algo estava errado, já que esse trajeto deveria ser feito em menos de cinco minutos”, disse Marco.

Otair Alves foi outro motorista que notou o problema. “Estava estranho mesmo ver um fila enorme de carro sentido São Paulo e o farol com mais tempo aberto para quem vinha no sentido contrário”, relatou.

De acordo com a CET, devido a um problema técnico, houve perda parcial da programação dos equipamentos, provocando falta de sincronismo no cruzamento. Equipes de manutenção estiveram no local e fizeram os ajustes necessários nos tempos semafóricos, conforme programação estabelecida para os horários de maior fluxo.

A companhia lembrou ainda que, sempre que necessário, a população pode solicitar os ajustes e a reprogramação dos semáforos ligando gratuitamente para o telefone 1188 ou então enviar o pedido por meio do site www.cetsp.com.br escolhendo o canal ‘Fale com a CET’.