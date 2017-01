Desonra bélica

Um profissional de segurança pública, nos dias de hoje, está fadado ao inconformismo desenfreado e incontido. O noticiário do dia trata de mortes em presídios, conchavos políticos, violência galopante, mais corrupção. Esse noticiário poderia ser o de ontem, o de hoje ou talvez o de amanhã. Parece que de um minuto a outro espantosamente o País descobriu que o sistema carcerário não passa de uma fábula com fundo imoral e selvagem. Senhores, os presos não vêm de Marte, muito embora, confesso, chego a ter alguma dúvida, vez por outra… Ou seja, quem está doente é a própria sociedade. Avaliar as mortes de Manaus ou Roraima, ou de qualquer outro Estado da Federação, como expressão de um sistema carcomido e fadado ao fracasso é, no mínimo, frivolidade, para não se cogitar de má fé.

A criminalidade organizada tem expressões complexas e envolve uma série de questões complexas, inclusive assuntos internacionais que se refletem numa criminalidade já pandêmica, por excelência ligada ao tráfico de drogas. Muitos estudos e lucubrações se desenvolvem, classificações acadêmicas empreendidas por experts das mais diversas formações – nenhum deles sequer prendeu o dedo em uma porta durante sua vida – o que suscita um horizonte pouco luminoso. Muito se fala das atividades de inteligência. Será que os especialistas já se deram conta de que “lá fora” se apresenta verdadeira guerra campal? Boa vontade, nessa batalha, é só um começo, necessário evidente, mas não mais do que um começo. Quando se disputa uma batalha regrada com inimigos que não aceitam regras, já se larga em desvantagem. Difícil. Retórica é recurso inócuo. Aliás, alguém já tentou argumentar contra um projétil de um Kalashinikov? Péssimo debate…