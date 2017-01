Deslizamento de terra complica circulação de trens da Linha 7-Rubi

Pelo terceiro dia consecutivo os passageiros enfrentam problemas na Linha 7-Rubi da CPTM . Na sexta-feira, 20, devido a chuva um deslizamento de terra complicou a movimentação entre as estações Perus e Francisco Morato.

O desbarrancamento foi registrado entre as estações Caieiras e Perus. Uma via segue interditada para os serviços de manutenção, enquanto a outra via segue operando tanto no sentido Luz, quanto no sentido Francisco Morato.

A CPTM, Companhia de Trens Metropolitano, informa que as chuvas “impediram que as equipes de manutenção avançassem mais rapidamente com os trabalhos de recuperação das vias férreas danificadas pelo deslizamento de terra”.

Os trens circulam com velocidade reduzida e com maior tempo de parada entre as estações Perus e Francisco Morato. A Companhia esclarece que a Operação Paese está em vigor, com ônibus gratuitos para percorrer o trecho entre as duas estações.