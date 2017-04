Por não contar com um local adequado para descarte de entulho e materiais inservíveis, a cidade de Caieiras sempre sofreu com esse problema. Entra ano, sai ano e a situação fica cada vez mais complicada de se resolver e o volume cada vez maior.

A questão exige que haja um consenso entre a administração pública e a população. Ambos precisam fazer sua parte e quando uma delas falha, a questão fica crítica.

Alguns pontos na cidade, inclusive, já se tornaram alvo para descarte desses materiais. Os mais comuns ficam em Laranjeiras, Portal, Jardim Vitória, Jardim dos Eucaliptos, Jardim Esperança e Nova Era.

Essa semana, a reportagem do jornal Regional News percorreu pelo município e viu que a situação continua complicada. Até área particular passou a receber uma grande quantidade de móveis velhos, entulho e lixo. É o caso de uma área na Rua Castro Alves, em Laranjeiras. Os próprios cidadãos dizem que boa parte da culpa é das pessoas que moram próximas ao terreno e jogam objetos lá. “Não vou defender a prefeitura que tem responsabilidade. Mas eu mesmo já vi várias pessoas jogarem sofá, lixo e demais materiais nesse terreno. Precisa ter bom senso”, falou um cidadão, que não será identificado para evitar problemas pessoais.

A questão já foi abordada várias vezes pelo jornal RN que sempre é acionado pelos cidadãos quando a situação está gritante. Embora não seja um problema exclusivo de Caieiras, a cidade por ser dotada de áreas verdes e terrenos baldios acaba virando alvo desses infratores. Muitos deles, inclusive, praticado por pessoas de fora do município.

O fato é que sem local adequado para o descarte, os cidadãos também se veem sem escolha e acabam despejando coisas inservíveis de qualquer jeito, em qualquer lugar, emporcalhando espaços públicos e particulares.

Em alguns pontos, como no Jardim Nova Era, por exemplo, nem mesmo uma placa proibindo a prática impede que aconteça. “Difícil encontrar um culpado. Em alguns casos, como aqui no Nova Era, é possível ver que fazem de propósito. Até a placa que proíbe o descarte foi pichada. Isso mostra que o povo também tem culpa”, relatou um morador dos prédios do CDHU.

Em busca de esclarecimentos por parte do governo municipal, o prefeito Gerson Romero explicou que há tempos essa questão o incomoda e que busca uma solução. “Já me reuni com uma equipe e determinei que a fiscalização pela cidade seja acirrada. Vou tomar providências para deixar Caieiras limpa e acima de tudo cumprir a lei”, disse do chefe do executivo.