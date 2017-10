Após diversas reuniões com representantes da Polícia Civil, o Chefe do Executivo obteve uma resposta positiva relativa a reabertura do plantão 24 horas na delegacia central de Caieiras.

O plantão havia sido desativado no ano passado em virtude da falta de pessoal, fazendo com que as ocorrências tivessem que ser registradas em Franco da Rocha após as 19 horas, e aos finais de semana, o que prejudicava o andamento dos trabalhos das forças de segurança municipais.

“Essa era uma demanda não só dos munícipes como também das autoridades de segurança. Já havíamos encaminhado pedidos ao Governador e à Secretaria de Estado de Segurança fazendo essa solicitação. Agora, conseguimos encontrar uma solução, proporcionando mais agilidade no atendimento de ocorrências e qualidade de vida ao cidadão”, afirmou o Chefe do Executivo.

Com isso, a delegacia de Polícia Central de Caieiras ficará aberta 24 horas.

Fonte: PMC