A corrupção no Brasil criou tantas raízes que está cada vez mais difícil combatê-la. Seja em Brasília, seja no Estado ou nas pequenas cidades, em quaisquer autarquias ela se espalha e não há veneno que a impeça de proliferar ou pelo menos que estanque sua propagação. As coisas estão adoecidas e rumam ao estado terminal.

Como bola da vez, Sergio Cabral, ex-governador do Rio, que teve sua vida avassalada por inúmeros casos de corrupção, tem agora descoberto um esquema que lhe também lhe rendia milhões advindos em forma de propina cedidos por empresários de ônibus. Tudo isso ocorria em troca de manter tarifas e contratos com o governo. Esse foi considerado um novo formato de corrupção. Só mais um.

Embora espantoso, nem tem como ficar mais ou menos surpreso. Afinal, Cabral, usado ou não como bode expiatório, é apenas um exemplo de tantos outros corruptos espalhados pelo País, em maior ou menor escala.

Chegou ao ponto de podermos afirmar, sem medo, que o fato de ganhar dinheiro fácil por deter o mínimo que seja de poder é sinônimo de contágio à doença incurável e epidêmica sem possibilidade de reversão.

Da mesma forma que a casa caiu para Cabral, é preciso que caia para tantos outros. Ainda que não tenham sido encarcerados, presidente, outros governadores, prefeitos e vereadores estão longe da inocência. Existem algumas exceções, mas até que se prove ao contrário, todos devem ser investigados, afinal, estão enraizados num modelo de governar corrupto, sem controle e muito aquém de possibilidades de combate.

Não precisamos ir longe para suspeitar de empresários que ditam as regras. O pior é que a pirâmide instalada se cumpre do mais alto ao mais baixo escalão, das maiores e mais ricas metrópoles às menores e mais modestas cidadezinhas do interior daquele rincão nunca lembrado.

Agora, a concentração se estabelece no ramo do transporte. Logo, serão bancos, empresas de lixo e outras grandes instituições que estão por trás de governos dando as cartas.

Com o rabo preso ou não, a resposta está com quem investiga, alheios aos interesses pessoais para ir a fundo nas apurações e complete o jogo de boliche nessa pista de surpresas.

Por mais que existam regalias, muitos poderosos que chegaram ir para trás das grades viram que o mundo é diferente da ponte para cá. Portanto, por mais que seja fácil nesse País partir para o lado ruim da história, vale a pena pensar para qual lado a balança deve pesar.

Levar vantagem para quem está no poder tornou-se parte do processo.

Assim, a ética e o bom senso acenam ao longe, enquanto os que mais precisam acabam sendo os mais atingidos, os menos favorecidos e que sofrem para enfrentar e levar a vida com dignidade.