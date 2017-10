A central de cursos do Shopping Center Lapa continua oferecendo aprendizados mesclando culinária e artesanato, cujo tema é a Páscoa. São destaques na área de culinária: bombons e trufas decorados como recheio de ovos de páscoa, cupcakes pascoal, ovos de páscoa para iniciantes, colomba pascoal doce e salgada e festival de sobremesas e pratos salgados para a ocasião da Semana Santa.

O Dia Internacional da Mulher também ganha destaque quando o assunto é culinária com receitas práticas e fáceis.

Já na área de artesanato, as aulas seguem o tema Páscoa com ninho de ovinho, casinha do coelho e cestinha em E.V.A, caixa para colomba em cartonagem, sabonetes de glicerina em forma de barra de chocolate, entre outros.

Os cursos são gratuitos e as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer sua inscrição no balcão de informação do centro de compras. O Shopping Center Lapa fica Rua Catão, nº 72, esquina com a Rua Guaicurus. Confira a programação completa no site: www.shoppingcenterlapa.com.brAlguns cursos têm vagas limitadas.