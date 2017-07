Não gosto de escrever sobre o crime objetivamente. Enquanto fenômeno psico-social e jurídico é matéria de estudos profundo, das teorias mais estupendas desenvolvidas nas ciências do direito e na criminologia. Mas, enquanto elemento concreto, trazido do cotidiano, é sempre repugnante, em qualquer das esferas que alcança. Nos primeiros escalões dos governos, enquanto o caviar de uns é patrocinado pela miséria de outros, nas grandes cidades, onde o tráfico desenvolve uma realidade urbana impensável há alguns anos, ou mesmo no campo, quando essa chaga da humanidade leva os trabalhadores ao pleno exaurimento. E como caldo primal de todo esse lamaçal, a corrupção, revelada em níveis sequer cogitados pelo mais pessimista sociólogo.

O Estado, ente de direito público soberano, leiloado nas mãos de poucos indivíduos, que vendem o futuro e a felicidade de seus filhos e netos, porque ainda assim se verão inseridos num acervo social corroído, ou ainda enviados a outros países, viverão o dessabor de um exílio voluntário de luxo. Vergonha. Insatisfação. Ignorância. A maior preocupação que nos assola é até onde somos responsáveis. Há noites em que essa resposta reverbera na madrugada…