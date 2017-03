Cresce a demanda de pedidos para cortar mato que invade ruas e calçadas

A chuva, comum nessa época do ano, além de promover enchentes, alagamentos, é responsável por outras questões que demandam esforços das administrações públicas. O mato alto, acúmulo de lixo em bocas de lobo são alguns deles. Essa semana, muitas foram as reclamações recebidas pelo Jornal Regional News contando do mato alto que invadiu ruas e calçadas.

Os registros do problema foram feitos em bairros como Laranjeiras, Portal, Serpa e Morro Grande. A questão alcança também áreas públicas e particulares.

Na Alameda das Macieiras, o mato que cresceu em um terreno próximo a uma escola municipal chamou a atenção dos cidadãos exatamente por ter um colégio em meio ao matagal. “As crianças podem ser surpreendidas com o aparecimento de cobras, ratos, baratas, aranhas, escorpiões ou qualquer outro bicho. A limpeza se faz mais que necessária e urgente. Se a área for particular que a prefeitura cobre do responsável a limpeza”, disse Raquel da Silva.

Quem também enfrenta problemas nesse sentido são as pessoas que utilizam a calçada da Avenida Perimetral entre o Jardim San Diego e o Morro Grande. O mato que tomou conta do passeio praticamente impede a passagem. “Temos o costume de caminhar por aqui no final de tarde, mas está quase impossível. A prefeitura precisa realizar a limpeza e o corte desse mato”, pediu Aldair de Oliveira.

Um acesso muito utilizado na região do Serpa também foi citado como local com o mesmo problema. Trata-se da rampa de que liga o ponto de ônibus da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, com a Rua Jundiaí. “Tem muito mato e buracos nesse acesso”, falou Marli Santos.

Como esses, vários outros bairros, avenidas e praças chegam a amedrontar pedestres, usuários e moradores em razão do crescimento do mato e situações que causam e bem por isso, cidadãos cobram uma resposta das autoridades e responsáveis.

O prefeito de Caieiras foi procurado e informou que existe um planejamento de corte de mato, mas que em razão das constantes chuvas, as medidas tomadas não tem sido suficientes. “Os funcionários estão empenhados na rua. Cansamos de perder dias com a chegada repentina da chuva. Na medida do possível estamos realizando o serviço em vários bairros. Alguns casos são priorizados, mas todos os locais reclamados receberão a limpeza e o reparo necessário”, disse Gerson Romero.