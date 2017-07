Em comemoração aos 25 anos de fundação do CRAP, Clube Recreativo Amigos do Portal, a equipe realizou a 6ª edição do Festival Beneficente de Futsal. O evento ocorreu nos dias 1 e 2 de julho no Ginásio Ernesto Diogo de Farias, no Portal das Laranjeiras, em Caieiras.

A confraternização contou com 16 partidas nos dois dias de jogos, entre equipes do bairro e times de toda região.

Durante o evento foram arrecadadas 35 cestas básicas e 50 litros de leite que serão revertidos a famílias carentes e instituições sociais da cidade.

Em seis anos de festival foram arrecadadas mais de 250 cestas básicas e 120 litros de leite.

Destaque para os jogos do anfitrião CRAP que ficou com três troféus:

CRAP 5 x 4 União Real

CRAP 4 x 0 Tigres do Morro

CRAP 9 x 3 Buri