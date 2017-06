A equipe do Crap que disputou a final da Copa Laranjeiras, em Caieiras, no domingo, 25, foi derrotado por 2 a 0 pelo time do Ressaca e ficou com o vice-campeonato.

De acordo com os organizadores, foi uma grande final e novamente um torneio de sucesso no bairro, contando com a participação de 16 equipes locais.

O técnico Jefferson Gomes mandou à quadra: Henrique, Rafael, Alan, Digo, Lucas, Natan, Walan, Renatinho, Lila, Sebá, Rick, Carlos, Jé e Pereba.

Agora o Crap continua a preparação para a Copa NX-Bola na Rede. A estreia acontece no próximo dia 09 de julho.