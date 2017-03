CPTM abre 80 vagas para Aluno Aprendiz

Os jovens que estão em busca de um emprego podem se inscrever para o Concurso Público para Aluno Aprendiz da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanas). No total são 80 vagas: 32 para o curso de Aprendizagem Industrial – Assistente Administrativo e 48 para o curso de Técnico de Manutenção de Sistemas Metroferroviários.

As inscrições podem ser feitas pela Internet até 31 de março. Após preencher o formulário, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 15,70, em qualquer agência bancária.

Os interessados no curso de Técnico de Manutenção de Sistemas Metroferroviários terão como pré-requisito data de nascimento no período entre 17 julho de 1995 e 17 de julho de 2000 e os candidatos ao curso de Assistente Administrativo, data de nascimento de 17 julho de 1995 e 17 de julho de 1999. Todos devem ter o Ensino Médio concluído.

A formação para os Alunos Aprendizes do curso Técnico de Manutenção de Sistemas Metroferroviários tem duração de 24 meses, contemplando a fase de formação técnica e de prática Profissional. O curso visa habilitar profissionais para manter os sistemas eletroeletrônicos e mecânicos do transporte metroferroviário e desenvolver soluções de acordo com normas e procedimentos técnicos, de segurança e ambientais.

Os alunos do curso para Assistente Administrativo receberão formação no período de 12 meses, compreendendo a fase teórica e prática administrativa. O curso visa qualificar os alunos-aprendizes para atuarem no apoio aos setores administrativos, contábeis, financeiros e de recursos humanos da empresa.

Ambos os cursos são ministrados de segunda a sexta-feira. As aulas de formação técnica serão ministradas das 7h às 11h e das 12h às 16h. No período das aulas práticas o horário será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As aulas serão ministradas no Centro de Formação Profissional Eng° James C. Stewart, mantido pela CPTM, em convênio com o Senai. A Companhia paga ao Aluno Aprendiz do curso para Assistente Administrativo, um salário mínimo. Para os alunos do curso Técnico de Manutenção de Sistemas Metroferroviários, no primeiro ano um salário mínimo e no segundo um salário mínimo e meio. A contratação é feita sob o regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e Legislação Trabalhista Federal Complementar e Legislação Estadual pertinente.

Seleção

A prova classificatória de Conhecimentos Teóricos será realizada no dia 23 de abril, com duração de três horas. O teste vale 100 pontos e será composto por 50 questões de múltipla escolha: 20 de Língua Portuguesa; 20 de Matemática e 10 de Atualidades. Cada questão vale dois pontos e terá cinco alternativas, sendo apenas uma correta.

O gabarito preliminar da prova será divulgado pela Internet no site www.rboconcursos.com.br a partir do dia seguinte à aplicação da prova. Já o gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos Teóricos será divulgado a partir do dia 6 de maio.

Posteriormente, os classificados na Prova de Conhecimentos Teóricos realizarão a Avaliação de Perfil Profissional, que é eliminatória. Os candidatos aprovados serão convocados para Avaliação Médica, conforme número de vagas. A admissão está prevista para o dia 17 de julho de 2017.