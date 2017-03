Correios passarão a atender regularmente mais três bairros

Após nova reunião com representantes dos Correios, a prefeitura de Caieiras informa que empresa passará a atender regularmente mais três bairros: o Jardim Morro Grande, o Jardim Europa e o Residencial San Marino.

No site dos Correios, você pode consultar o CEP atualizado da sua rua. Isso evita transtornos, como o não recebimento de suas correspondências. Para consultar o CEP correto de onde você mora, acesse: http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/.

Atualização

Para receber correta e regularmente suas correspondências relativas aos prestadores de serviço, principalmente de água, luz e telefone, é importante manter o seu cadastro atualizado. Caso haja algum problema no recebimento dessas correspondências, em virtude de inconsistências no endereço, como erro no CEP, por exemplo, entre em contato e atualize seus dados.

Com informações da AIPMC