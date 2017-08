Quem mora ou passa pela Avenida Jaci, no Jardim União, em Franco da Rocha, percebe que a situação por lá está complicada, como ocorre com muitos outros bairro da cidade.

No meio da via existe um córrego que está sem proteção e, além do mau cheiro de esgoto, o perigo está presente. As pessoas que residem no local falam da preocupação que é com as crianças quando saem à rua para brincar. “Muita gente, incluindo a garotada e idosos, passam pela avenida e estão sujeitos a queda nesse córrego. Não entendemos porque uma parte é fechada e a outra não. Já cobramos providências, mas nada foi feito até o momento”, disse Silvia Garcia.

Sem manutenção, a limpeza do córrego também foi cobrada pelos moradores. “Tem muita sujeira e basta uma chuva para transbordar. Sem contar o mau cheiro que somo obrigados a conviver”, falou Odair Oliveira.

Maria Cristina que passava pelo local também reclamou do aparecimento de bichos e insetos. “Com esse esgoto a céu aberto é inevitável o surgimento de ratos, baratas e moscas. Por isso a limpeza deve ser frequente. Até quem não mora nesta avenida sofre com essa questão”, relatou.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura de Franco da Rocha foi procurada e informou que tem conhecimento da situação e que o córrego em questão passa por limpeza preventiva a cada 90 dias, sendo que a última foi realizada em junho. Quanto ao motivo de não canalizar o córrego, explicou que DAEE, Departamento de Águas e Esgotos, órgão responsável pela gestão hídrica no Estado, atualmente veda a canalização de cursos de água corrente, razão pela qual não há projeto para canalização deste córrego.