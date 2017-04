Corinthians e Ponte Preta saíram na frente pela disputa das semifinais do Campeonato Paulista, realizada no domingo, 16.

O Timão venceu o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi. Já o time de Campinas, jogando em casa, passou pelo Palmeiras, vencendo por 3 a 0.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo final de semana. No domingo, 23, o Corinthians recebe o tricolor paulista em Itaquera. O jogo entre Ponte e Palmeiras acontece no sábado, 22, na Arena do verdão.