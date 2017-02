Conversão proibida oferece riscos a motoristas e pedestres

Um acidente envolvendo a batida de um veículo em um muro de uma residência na madrugada de domingo, 12, na Rua Amazonas, no Jardim Esperança, em Caieiras, trouxe à tona uma situação comum de ver na entrada do bairro: trata-se da conversão ilegal cometida por motoristas para acessar a vila.

A ação não permitida é perigosa e oferece risco a outros condutores e pedestres. De acordo com o morador do imóvel atingido, embora não tenha havido vítimas, o prejuízo material foi inevitável, além do susto em razão do horário que o acidente ocorreu. “Escutei a batida e quando abri a janela, tinha um veículo quase dentro de casa. Ele bateu e derrubou o muro sobre parte do meu carro que estava na garagem”, falou Heverton.

Segundo ele, a conversão proibida nesse local é muito comum. “Até caminhões fazem isso, principalmente na parte da noite e horários de menor movimento”, declarou.

Na manhã de terça-feira, a reportagem do jornal Regional News esteve no local e em menos de 25 minutos flagrou duas motos e dois carros entrando no bairro após fazer a conversão proibida. Os motoristas que cometem essa infração são aqueles que trafegam pelo viaduto sentido Rua João Dártora e ao invés de realizar o retorno em frente ao Velódromo Municipal, atravessam a pista contrária para acessar o Jardim Esperança.

Para evitar mais problemas e até outros acidentes, moradores e comerciantes das proximidades pedem que as autoridades tomem alguma providência. “Mesmo cientes da existência de sinalização de solo e placas que alertam e proíbem a conversão eles não querem saber. É complicado. Já vi várias situações de arrepiar por aqui. Talvez a ampliação do canteiro seja uma alternativa, mas não sou especialista para afirmar se resolveria. O fato é que algo precisa ser feito”, disse um lojista.

Outra questão levantada no local é sobre o funcionamento da câmera de monitoramento instalada na entrada do bairro. Para esclarecer esse ponto, o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, foi procurado e informou que o equipamento acompanha a movimentação nas imediações do trevo do Jardim Esperança, podendo flagrar possíveis infrações de trânsito.

Esclareceu ainda que poderá reforçar a fiscalização com mais agentes no local, a fim de evitar que tais situações continuem a ocorrer.

O motorista que for surpreendido fazendo essa manobra será enquadrado no artigo nº 207 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. A infração é considerada grave e será aplicada uma multa no valor de R$ 195,23, além cinco pontos na carteira.