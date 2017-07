Um convênio firmado entre o Governo de São Paulo e a Receita Federal vai permitir ao cidadão solicitar a inscrição no CPF, Cadastro de Pessoa Física, nos mesmos postos de atendimento de emissão do RG, Registro Geral, caso das unidades do Poupatempo, além de poder efetuar alterações cadastrais, seja mudança de nome seja requerer a inserção do CPF no documento de identidade.

A parceria facilitará a vida do cidadão, que não precisará mais ir a dois órgãos diferentes para solicitar os registros, nem terá de carregar consigo os dois documentos. A população também passará a ter um atendimento mais amplo, com maior oferta de locais para solicitar o CPF.

Além da agilidade na obtenção dos documentos, a medida garante, ainda, maior segurança, pois os dados fornecidos pelo solicitante serão conferidos tanto no cadastro da Receita Federal quanto no cadastro do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil.

Essa verificação dificultará as fraudes documentais e somente será possível graças ao acordo de intercâmbio de

informações firmado entre a Secretaria da Segurança Pública e a Receita Federal.

A partir da assinatura e da publicação do convênio no Diário Oficial do Estado, o projeto se tornará efetivo em todos os postos do IIRGD no Estado. Atualmente, no processo de expedição de documentos, o cidadão tem de comparecer a um posto de atendimento da Receita Federal para se inscrever no CPF e dirigir-se a unidades conveniadas como o IIRGD – como, por exemplo, o Poupatempo – para obter o RG.

A partir da entrada em vigor do convênio, será preciso apenas ir a um posto credenciado do IIRGD para solicitar os dois documentos. As facilidades valem também no caso de haver alteração de dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do Registro Geral (RG). Hoje, o cidadão comparece a um posto da Receita Federal para solicitar as mudanças no CPF e, depois, deve ir a uma unidade do IIRGD para alterar o RG. O convênio vai permitir que as alterações sejam processadas simultaneamente nos dois documentos pelo instituto de identificação.